PADOVA - Opportunità di lavoro, occupazione e sviluppo con l’obiettivo di ricercare giovani talenti e inserirli nel mondo del lavoro. Tigotà, brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, ha fissato per venerdì 14 luglio presso il proprio headquarter di Padova il “Summer Talent Day”. Un evento di recruiting durante il quale i candidati potranno ascoltare le esperienze di chi lavora già in azienda ed essere poi coinvolti in attività di gruppo per scoprire i propri punti di forza. Una giornata dedicata dunque al talento, attraverso la quale verranno scoperte e approfondite le soft skills di ogni persona.

Ricerca di lavoro, una giornata di primi colloqui da Tigotà

Il brand è alla ricerca di collaboratori e collaboratrici per diverse aree aziendali della sede centrale di Padova, tra cui customer service, acquisti, information technology, logistica, sviluppo immobiliare, tecnico, business analysis, commerciale-vendite e risorse umane. L’evento è a numero chiuso ed è quindi necessario candidarsi tramite il sito entro le 15 del 13 luglio. I candidati verranno poi contattati dalle Hr recruiter dell’azienda che forniranno tutti i dettagli legati all’evento e confermeranno la partecipazione. Nel corso del 2022 le assunzioni effettuate da Tigotà sono state oltre 300 a livello nazionale: numeri che il brand sta confermando anche nel 2023, offrendo nuove opportunità occupazionali su tutto il territorio nazionale. Recentemente l’insegna è sbarcata anche in Campania e in Sicilia. La società, che conta quasi 700 punti vendita, ha in totale più di 5mila collaboratori di 57 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Le donne sono 4750, con una presenza di “quote rosa” che arriva alla percentuale dell’85% dell’intera forza lavoro. «L’inserimento di nuove figure professionali nella nostra squadra va di pari passo con il piano di sviluppo dell’azienda a livello nazionale – commenta Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà – nel nostro headquarter contiamo più di 200 persone tra collaboratori e collaboratrici, ai quali si aggiungono i ragazzi e le ragazze dei punti vendita che rappresentano il nostro punto di contatto con i territori». «Nel corso di questa giornata – conclude Gottardo – vogliamo non solo farci conoscere e raccontare la nostra filosofia e il clima che si respira in azienda, ma anche dare l’opportunità diretta di effettuare un primo colloquio, abbattendo le barriere grazie a uno scambio immediato e contribuendo a fornire occupazione per chi è alla ricerca».