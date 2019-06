Tra i navigator c'è anche il provveditore scolastico di Padova e Rovigo

VENEZIA - C'è anche il nome del direttore dell'Ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, Roberto Natale, nell'elenco dei 25 candidati che hanno vinto il concorso per i navigator della provincia euganea, e così potrà aiutare i disoccupati a trovare un lavoro secondo la legge sul Reddito di cittadinanza. Sul piano della compatibilità tra i due incarichi, secondo l'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni i dipendenti pubblici devono ricevere il via libera dall'amministrazione di appartenenza, concesso di norma però per incarichi temporanei e non continuativi. Augusta Celada, direttore dell'Ufficio scolastico regionale Veneto, afferma di non aver ricevuto nessuna richiesta di incarico aggiuntivo. Natale, approdato all'Ufficio scolastico di Padova e Rovigo a gennaio, potrebbe anche chiedere un'aspettativa.

