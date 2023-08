PADOVA - Autunno amarissimo per oltre 271mila tra padovani e non padovani. Nei giorni scorsi il settore Polizia municipale del Comune ha dato il via libera alla messa ruolo di multe non pagate per 21,7 milioni di euro. Tutte sanzioni elevate nel 2019. Calcolando che, mediamente, ogni ammenda vale 80 euro, si può affermare che da settembre in poi nelle cassette postali di oltre 271mila padovani e non solo, soprattutto automobilisti, arriveranno le temute cartelle esattoriali.



I PROVVEDIMENTI

Le centinaia di migliaia di buste verdi in procinto di essere spedite sono il frutto di quattro determine pubblicate ieri nell’Albo pretorio del Comune. Nella prima si dà il via libera alla messa a ruolo di 13,1 milioni legati, genericamente, alla violazione del Codice della strada . A ltri 6,1 milioni riguardano le multe elevate dagli autovelox lungo l’anello delle tangenziali e altri 1,6 milioni sono relativi a tutte le sanzioni che esulano dal Codice della s trada ( v iolazione di ordinanze o di regolamenti comunali, disturbo alla quiete pubblica, norme legate al commercio o alle industrie) . I nfine 853mila euro sono legati al mancato pagamento dei biglietti dei mezzi pubblici. Insomma, subito dopo l’estate decine di migliaia di famiglie oltre che con il caro vita, il caro scuola e i carburanti se la dovranno vedere anche con vecchie multe che non hanno mai onorato.