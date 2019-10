di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Il tono è ultimativo come a dire: non ci sono possibilità di mediazioni. L'esperienza della Zip per la Provincia di Padova deve considerarsi conclusa. Il Consorzio ha di fatto completato la sua mission urbanizzando tutte le aree disponibili e ora va evitato che le perdite, inevitabili dal prossimo anno, si scarichino sugli enti soci. I dati emergono chiaramente già dalle previsioni trasmesse dal Consiglio di amministrazione ai soci, stime che evidenziano una perdita di esercizio già dal 2020. Come socio...