Brucia le ramaglie nel giardino di casa: scatta la maxi multa da 500 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAONARA -, maxidi cinquecento euro. Mano pesante della Polizia locale di Saonara nei confronti di un cittadino cinese residente a Villatora di Saonara che l'altro giorno ha pensato bene di dar fuoco alle sterpaglie raccolte all'interno della sua proprietà. L'allarme è stato dato dai residenti che hanno avvertito nelle rispettive abitazioni l'inconfondibile odore di materiale bruciato. Hanno contattato in tempo reale la Polizia locale che si trovava in zona per un normale servizio di pattugliamento. Gli agenti sono riusciti a risalire alla residenza da dove si era sprigionato il rogo. Ebbene nel giardino erano ancora presenti i segni del falò che da pochi minuti si era spento. E' stato contattato il residente, un cinese commerciante, che messo di fronte alle proprie responsabilità è caduto