Rubano. Blitz dei Nas nel bar, norme sanitarie non rispettate: scatta la multa di oltre 12 mila euro

PADOVA/RUBANO - Multa di 12.200 euro per un bar di Rubano dopo un controllo del Nas. I carabinieri hanno fatto diversi controlli e tra questi c'era un locale di Rubano.

Qui hanno trovato apparecchi di gioco accesi negli orari non consentiti, la mancanza del cartello degli allergeni.

Invece, in un esercizio pubblico di Padova non erano state seguite le procedure di autocontrollo Haccp e sono state anche riscontrate carenze igieniche: per questo la multa è di 3 mila euro.