Blatte, umidità e sporcizia: i Nas chiudono il laboratorio di un noto locale di Padova. E scatta la multa

PADOVA - Blatte che correvano nel laboratorio, muri incrostati di umidità e sporcizia ovunque. Un noto locale dell'Arcella, a Padova, dovrà pagare una multa di 3 mila euro e il laboratorio pasticceria resterà chiuso fino al ripristino delle condizioni di igiene necessarie. Questo il risultato della visita dei carabinieri del Nas di Padova che negli ultimi giorni hanno effettuato diversi controlli in ristoranti, pub, pizzerie e supermercati.

In una pizzeria della città, in zona ospedali, c'era la stessa mancanza di igiene e il titolare è stato sanzionato per mille euro. In provincia, invece, nella zona dei Colli Euganei i carabinieri hanno scoperto un supermercato che non solo presentava forti carenze igieniche ma anche problematiche strutturali: anche in questo caso la multa è stata di mille euro.