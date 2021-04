PADOVA - Marco Goldin proroga la grande mostra padovana Van Gogh. I colori della vita almeno fino a domenica 6 giugno che invece si sarebbe dovuta concludere oggi domenica 11 aprile. «Fino al momento in cui il Governo non ci dirà quando potremo riaprire la mostra, non saremo però in grado di vendere le nuove date né spostare quelle per cui erano già stati acquistati i biglietti. Restiamo in attesa di notizie, prontissimi a ricominciare» ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati