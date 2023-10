PADOVA - Ha lasciato la sua famiglia e i suoi tanti piccoli pazienti il dottor Andrea D'Avino, medico pediatra con ambulatorio ad Albignasego, in largo degli Obizzi. Classe 1963, originario di Roma, dopo la laurea classica al Tito Livio di Padova, si è laureato e specializzato nel capoluogo come medico chirurgo in pediatria, allergologia e immunologia clinica. Ha esercitato la professione di pediatra in più ambiti per diventare una decina d'anni fa, per 6 anni, il medico dell'ambulatorio di piazza della Serenissima a Castelfranco, punto di riferimento di centinaia di bambini, 865 piccoli assistiti. Uscito dall'Usl della Marca nel giugno 2020 e trasferitosi a Padova, aveva consolidato il suo ruolo nell'ambulatorio della cintura divenendo un professionista fondamentale per i più piccoli della città.

«Era un collega al quale riconosco tante qualità, la migliore certamente era la bontà - afferma affranto il dottor Franco Pisetta, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri del Veneto. - Non l'ho mai visto venir meno al rispetto di nessuno, era davvero una buona figura umana. Non mi riferisco solo al dottor D'Avino dal punto di vista professionale, ma anche alla sua umanità e alla sua innata gentilezza ed attenzione verso tutti, pazienti, colleghi e conoscenti».

A raccontarlo per quel che è stato il suo approccio ad Albignasego è stato il consigliere Davide Mauri: «Era in primis una persona perbene, che sapeva fare del bene, ed era peraltro riconosciuto da tutti come un bravissimo professionista in pediatria. Negli ultimi tempi sembrava intenzionato a spostarsi di ambulatorio e di prendere possesso del vecchio studio del dottor Pierluigi Mazzini. Era un pediatra dal lungo curriculum, che ad Albignasego aveva sostituito lo storico dottor Carmelo Bucolo. Il suo interesse spaziava però anche nell'ambito della politica sanitaria: era prima di tutto un medico ed assertore di una sanità pubblica forte».