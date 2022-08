Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, è mancato Paolo Donà

PADOVA - Paolo Donà non c'è più. Il giornalista di 74 anni che ha lavorato per anni alla redazione di Padova è stato trovato morto in casa oggi, 1 agosto. Donà era andato in pensione cinque anni e mezzo fa e si era occupato di sport per la redazione padovana del Gazzettino, nella quale ha lavorato per 29 anni.

Il ricordo

«Paolo, devo andare alle Isole Tonga, mi aiuti?».

«Si guarda, devi fare così e così. E quando sei lì, salutami il re».

Oppure ancora. «Paolo, mi consigli un buon ristorante a New York?».

«Vai qui e digli che ti ho mandato io».

Paolo Donà sapeva tutto. Era un mostro di cultura. Turismo, gastronomia, calcio. E di calcio sapeva davvero ogni cosa, ma soprattutto conosceva il Calcio Padova.

Donà si era laureato in Lingua e letteratura romena con il massimo dei voti ed è diventato socio onorario dei Veterani dello sport di Padova. La passione per lo sport, che lo aveva portato a scrivere moltissimi articoli, soprattutto sulla squadra biancoscudata, si univa a quella per i viaggi tanto che nel 2007 aveva ottenuto il patentino come guida turistica. Era un giornalista sveglio, attivo, spesso veniva invitato a parlare nelle scuole. Penna acuta, aveva contribuito a scrivere l'enciclopedia in due volumi "Quarto stadio" (uscita nel 1991), considerata uno dei testi sullo sport più completi in assoluto.