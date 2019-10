Mauro muore a 46 anni, proprio il giorno del suo compleanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONSELICE (PADOVA) - È, stroncato da un. Un uomo conosciutissimo a Monselice, dove viveva in via San Giacomo con la madre Paola, sia per aver gestito per anni con la famiglia il rinomato agriturismo I Frutteti di via Pernumia (chiuso da tempo per una serie di infelici cavilli burocratici), sia per la sua solarità e la sua voglia di vivere nonostante il cagionevole stato di salute. Mauro aveva infatti gravi problemi cardiaci, che però non gli hanno impedito di vivere una vita normale. Una vita piena di amici e di partecipazione alle attività sociali del paese. Nell'inverno scorso Mauro, in seguito ad alcuni esami specialistici, aveva scoperto di avere anche un tumore alla gola. Non si è però mai abbattuto davanti alla malattia e l'ha affrontata a testa alta, senza mai perdere il sorriso e, anzi, condividendo il suo percorso con post