PADOVA - La notizia dell’improvvisa scomparsa è stata data dalla moglie Francesca e dal figlio Niccolò con uno struggente post sui social. «Cari tutti, questa notte Franco ci ha lasciato, così, senza avvisaglie, senza dolore, semplicemente nel “sonno dei giusti” come si dice, nella sua amatissima Cutigliano nell’Appennino pistoiese. Vi aggiorneremo su quando e dove potremo salutarlo insieme».

LA VITA

Se n’è andato in questo modo a 67 anni Franco Nesti, musicista di origine toscana, ma che ha svolto gran parte dell’attività a Padova dove viveva alla Guizza e dove era molto conosciuto. Cantante, arrangiatore e contrabbassista jazz, in ambito musicale si era distinto per i molteplici interessi e aveva percorso la sua trentennale carriera alternandosi appunto tra il contrabbasso e il canto, spaziando dalla musica barocca alla lirica senza trascurare il Gospel, a volte affiancato dalla sorella Titta. Qui aveva diretto due gruppi, “Walk together gospel cori” ed “Effetto Coro”. In passato, poi, aveva fatto parte di quello del Maggio Musicale Fiorentino, dell’ensemble barocco “L’homme arme” e del gruppo Gospel “Jubilee Shouters”. Ha suonato e cantato in rassegne e in festival di importanza sia nazionale, che continentale, e ha inciso una trentina di album.

E nel suo prestigioso curriculum c’è anche il fatto che dallo scorso anno gli è stato affidato l’incarico di dirigere la Big Band dell’Università.

Durante il periodo del lockdown Nesti, assieme al sassofonista Jacopo Jacopetti aveva prodotto un cd intitolato “New York-Rio, Andata e Ritorno”, in cui, attraverso un repertorio di standard americani e brasiliani, avevano immaginato un viaggio sonoro tra le due città.

Lo scorso anno aveva partecipato alla Fiera delle parole, la rassegna letteraria organizzata da Bruna Coscia, e nel programma che pubblicizzava l’evento veniva evidenziata la collaborazione di Nesti con eccellenze del panorama mondiale del jazz, tra cui Harry “Sweets” Edison, Benny Golson, Tony Scott, Eddie “Lockjaw” Davis, Enrico Rava, Massimo Urbani, Bobby Durham, Stefano Bollani.

IL RICORDO

Innumerevoli i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia che sono stati pubblicati sui social sotto alla notizia del decesso. Particolarmente commosso è il ricordo di Francesca Benciolini, assessore alle Politiche abitative e al Decentramento. «Caro Franco, vederti e sentire la tua voce profonda “cantare suoni”, avvolgere tutto e tutti di suoni generosi, accompagnare i suoni dei tuoi cori, è per me tutt’uno. Sei e sei stato musica, coralità, scoperta, esercizio, armonia, amicizia. Un dispiacere profondo. Ciao mitico maestro! Un abbraccio».