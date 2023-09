Montegrotto Terme. Guasto elettrico, a fuoco la casetta attrezzi sportivi del campo di calcio

MONTEGROTTO - Poco prima delle 7.00 di oggi, domenica 25 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Santo presso i campi da calcio di Montegrotto Terme per l’incendio della casetta attrezzi contenente il materiale sportivo. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno spento le fiamme riuscendo a salvare la struttura attigua di cui è andata danneggiata solo la pensilina. Le cause delle fiamme, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.