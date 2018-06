Auto cappotta in pieno centro: ferite le due donne a bordo

PADOVA - Stasera alle 18, i vigili del fuoco sono intervenuti per il rovesciamento di un’auto in via Vivaldi incrocio via Roma a Montegrotto Terme: ferite le due donne che erano a bordo.



I pompieri arrivati da Abano hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due donne che sono state prese in cura dal personale del suem 118 per essere portate in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Le operazioni id soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

