Vende droga ai giovani, guadagna 45mila euro al mese: arrestato

di Camilla Bovo

MONSELICE - Spacciava droga a decine e decine di giovani nella Bassa Padovana. Finalmente i carabinieri di Monselice sono riusciti ad arrestarlo, stoppando così un giro d’affari stimato in circa 45mila euro al mese. In manette Wadii Moussadik, 36enne marocchino da diversi anni residente nella Città della Rocca. L’indagine che ha portato all’arresto, coordinata dalla Procura, è stata laboriosa. Il 36enne era infatti scaltro e usava diversi trucchetti per non farsi beccare: dall’utilizzo di...