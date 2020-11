Intossicazione da monossido: una persona ricoverata, altre 3 in Pronto soccorso

PADOVA - Intossicazione da monossido di carbonio stamane alle 6 in via Mortise a Padova: una persona di 33 anni è stata subito ospedalizzata, altre 3 si sono recate in pronto per controlli tra cui un bambino di 2 anni.

Allertati dal Suem, i vigili del fuoco, indossati i presidi anti COVID-19 in quanto risultava una persona positiva, hanno effettuato i controlli tecnici della caldaia, scoprendo successivamente, che il monossido è da attribuirsi all’utilizzo di alcuni bracieri utilizzati per riscaldarsi, rinvenuti all’interno dell’abitazione. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa tre ore.

