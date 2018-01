Il pm Nalin: «Diffamazioni surreali che hanno rovinato la vita a me e famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Gli articoli sui supereroi? «Libera speculazione letteraria». Il pedinamento delle studentesse a Bari? «Non so come potessi farlo, dato che mi trovavo a letto per una gravissima patologia». Il sostituto procuratore, sospeso dall'incarico e dallo stipendio dopo l'inchiesta sulleai danni diche lo avrebbero coinvolto insieme all'amico Bellomo, definisce in una lettera aperta «diffamatorie e surreali» le accuse contro di lui.