PADOVA - Vanno aumentando le richieste di ascolto nei confronti della consigliera di fiducia dell'Università, soprattutto da parte delle ricercatrici. Abusi, molestie, discriminazioni. In due casi si è arrivati al procedimento disciplinare con sanzione. L'avvocato Maria Stella Ciarletta, consigliera di fiducia al suo quinto anno di mandato, ha raccolto le richieste di aiuto da parte di 41 persone nel 2021: 10 del personale tecnico-amministrativo, 19 tra docenti e ricercatori, 12 fra gli studenti. Tra di loro 33 sono donne e 8 uomini. Di queste 41 persone sono 14 coloro che hanno conferito la delega all'avvocato Ciarletta per attivare il procedimento informale con cui risolvere la questione. Cinque studentesse l'anno scorso si sono rivolte alla consigliera di fiducia denunciando molestie sessuali durante il tirocinio. Anche per loro è stato aperto un procedimento informale, segnalazioni che hanno richiesto un intervento immediato da parte dell'Ateneo e hanno prodotto l'attivazione di due procedimenti disciplinari con sanzione.



Con il tempo è progressivamente aumentato il numero di persone che si rivolgono alla consigliera di fiducia: si è passati dalle 21 segnalazioni del 2018 alle 32 nel 2020, fino alle 41 dell'anno scorso. Se resta stabile il dato relativo a studenti e studentesse che denunciano comportamenti non appropriati di docenti e compagni di corso, è aumentato il numero di ricercatori e ricercatrici che chiedono aiuto: sono 19 le segnalazioni arrivate nel 2021. A causa della pandemia l'avvocato Ciarletta non ha potuto ricevere in presenza, al Centro di Ateneo Elena Cornaro Piscopia di via Anghinoni ma si è attivata per comunicare tramite mail, telefono o videochiamate. Ha lavorato in modalità telematica per lo stesso motivo anche l'avvocato Elisabetta Vigato, difensore civico dell'Ateneo fino al settembre 2021 e sostituita dall'avvocato Raffaella Bartolucci. Nell'ultimo anno Vigato ha affrontato 92 casi, 80 dei quali sono stati chiusi.