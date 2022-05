Miss Italia, Anna vince la prima corona, in Veneto via alle selezioni al PalAscom Foto

PADOVA - Al PalAscom della Fiera Campionaria a Padova è stata assegnata ieri - 22 maggio - la prima corona della 83esima edizione di Miss Italia in Veneto. Ascom Padova ha dato il via in regione alla storica kermesse che ha premiato Anna Tosoni, 23 anni di Verona, studentessa in Comunicazione e nuovi media della moda allo Iuav di Venezia e che sogna un futuro da modella e conduttrice tivù.

La classifica

Seconda classificata Ajla Sehovic, 22 anni di Mogliano Veneto (Tv);

terza Chiara Mocenni, 23 anni di Mestre (Ve);

quarta Aurora Businaro, 17enne di Campolongo Maggiore (Ve);

quinta Aurora Tomeo, 19 anni di Padova

sesta Alessia Cecchin, 24 anni di Borgoricco.

Accedono tutte alla fase regionale.

Ospiti della prima, le prefinaliste 2021 Nicole Cogo (Miss Veneto), Martina Buttaci (Miss Miluna Veneto), Carolina Zaupa (Miss Rocchetta Veneto) e Debora Pattarello (Miss Sport Veneto) e ottava classificata alla finale nazionale. Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le ventidue concorrenti sfilare in abito elegante, body ufficiale del concorso e costume da bagno.

La selezione curata da Ascom Padova ha sempre dato importanti soddisfazioni alle vincitrici nel prosieguo del concorso. A Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 anni (compiuti entro il 31 agosto 2022) e i 30 anni. Iscrizione e partecipazione sono gratuite contattando i responsabili regionali della Modashow.it (telefonando o inviando un messaggio al 393.3352362).