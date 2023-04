Fontaniva. Si apposta di fronte al cancello dei vicini con due coltelli e li minaccia: 46enne denunciato

FONTANIVA (PADOVA) - Dopo l'ennesima lite con i vicini, ha preso due coltelli e si è appostato davanti al loro cancello minacciandoli. I carabinieri di Carminagno di Brenta hanno ricevuto ieri, 14 aprile, una chiamata allarmata da parte di una coppia di giovani di Fontaniva e si sono precipitati in loro aiuto.

Da tempo le cose tra la coppia e il vicino di 46 anni, originario del Marocco, erano tese. Dopo l'ennesimo litigio l'uomo è rincasato, ha preso due coltelli dalla cucina e si è posizionato davanti al cancello della coppia. Li ha minacciati diverse volte e sembrava non volersene andare da lì. Quando i carabinieri sono arrivati lo hanno trovato estremamente agitato e lo hanno accompagnato in caserma: è stato denunciato per minaccia aggravata.