Bagnoli di Sopra, minaccia i genitori per avere soldi e di fronte ai carabinieri aggredisce il padre: 55enne arrestato

BAGNOLI DI SOPRA - Minacciava gli anziani genitori per avere soldi. Sempre più soldi. E nemmeno l'intervento dei carabinieri lo ha fermato. Nel pomeriggio di ieri, 21 agosto, i carabinieri di Bagnoli di Sopra hanno arrestato un 55enne per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'uomo, che vive con i genitori, ha ripetutamente minacciato mamma e papà per scucire dei soldi: quando i carabinieri si sono presentati alla sua porta la sua aggressività non è diminuita. Anzi, proprio di fronte ai militari dell'Arma il 55enne ha cercato di aggredire il padre. È stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

