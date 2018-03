Minacce di morte, annullato incontro sulle foibe rosse all'Esu: è polemica La Donazzan: Inaccettabile, reagirò

PADOVA - Non solo proteste, anche minacce di morte. È stata annullata la presentazione del fumetto «Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana» annunciata per giovedì a Padova in una sede dell'azienda regionale per il diritto allo studio (Esu). Il libro racconta la storia di una studentessa istriana violentata e uccisa dai partigiani jugoslavi.



L'annuncio della presentazione della pubblicazione aveva suscitato forti proteste da parte di alcune associazioni studentesche e femministe, che avevano parlato di un evento «dal chiaro significato politico di revisionismo neofascista», puntando il dito contro gli ospiti, tra cui l'autore del fumetto, Emanuele Merlino e l'editore Federico Goglio, ritenuti vicini ad ambienti di destra. Oggi alcuni studenti hanno organizzato un sit-in davanti alla sede dell'Esu di Padova, con striscioni e volantini, con slogan tipo «nessuno spazio ai fascismi in università».



Duro il commento dell'assessore regionale Elena Donazzan (Fi), che avrebbe dovuto portare i saluti istituzionali: «Sono arrivate minacce di morte, abbiamo annullato tutto per tutelare le forze dell'ordine. Giovedì terrò una conferenza stampa all'Esu e dirò cose pesanti» ha dichiarato.



I servizi e le reazioni sul Gazzettino del 21 marzo

