PADOVA - L'Urologia dell'Azienda Ospedale - Università di Padova è la migliore d'Italia per il secondo anno consecutivo e 24esima a livello mondiale. A sancire questo prestigioso riconoscimento è la rivista americana Newsweek che, in collaborazione con la società di ricerca Statista, ha stilato la classifica World's Best Specialized Hospital 2024 (i migliori ospedali specializzati del mondo). «Il successo del reparto è merito di tutto il mio gruppo - spiega il professor Fabrizio Dal Moro, direttore dell'Unità operativa complessa di Urologia patavina -. Abbiamo messo in piedi un'Urologia che esprime il suo potenziale nella sinergia e nella collaborazione. É un successo che coinvolge tutto il reparto, non solo i medici ma anche gli infermieri». La classifica di Newsweek si fonda su diversi parametri: prima un'indagine a livello mondiale, attraverso un sondaggio online. I risultati vengono poi vagliati da un team di esperti ed elaborati da una società internazionale di statistica. Infine, il secondo parametro si basa sul livello di gradimento dei pazienti. «Congratulazioni - dichiara il direttore generale Giuseppe Dal Ben - al reparto che conta 19 medici, 58 posti letto, 210 ore di sala operatoria settimanali, 7 sale operatorie, 2.770 interventi nel 2022 con il 17% dei pazienti fuori Regione». Il governatore del Veneto Luca Zaia, aggiunge: «Questo risultato internazionale attesta il valore del reparto di Urologia di Padova: essere i primi italiani in questa specializzazione, è la fotografia di un sistema sanitario regionale capace di fare sistema tra mondo accademico e quello sanitario».

La migliore in Italia

La squadra di urologia di Padova incentra il suo lavoro proprio intorno alla figura del paziente per farlo sentire il più possibile a suo agio. «Il nostro obiettivo primario è sempre quello di offrire al paziente un ottimo servizio attraverso il suo assoluto rispetto ed è quello che insegno agli specializzandi come prima cosa - spiega il professor Dal Moro -. I nostri medici chiamano quotidianamente i pazienti che vengono dimessi per far sì che non si sentano abbandonati». Inoltre, il reparto ha messo a disposizione sia per gli studenti che per i pazienti un portale web, attraverso il quale si possono avere tutte le informazioni sugli interventi, come bisogna prepararsi e come affrontare il decorso post operatorio. Nel campo della chirurgia robotica l'Azienda ospedaliera sta investendo molto e il reparto di Urologia si dimostra essere anche in questo un'eccellenza a livello mondiale. «Noi la utilizziamo tantissimo per i tumori che riguardano la prostata, la vescica e i reni - asserisce Dal Moro -. Attraverso questo tipo di chirurgia abbiamo la possibilità, ad esempio, di ricostruire la vescica del paziente con l'intestino, in modo tale che possa urinare come prima dell'intervento». La chirurgia robotica non viene utilizzata solo per le neoplasie ma anche per patologie più particolari, andando ad eseguire interventi che sono già stati esportati in tutto il mondo dall'équipe padovana. «Grazie a questo approccio i pazienti hanno un postoperatorio brevissimo, ad esempio per la prostatectomia radicale, intervento per il tumore della prostata, il paziente va a casa in media dopo un giorno dall'operazione. Pensare che fino a 5 anni fa veniva dimesso almeno dopo 5 o 6 giorni» spiega Dal Moro. Gli obiettivi per il futuro riguardano principalmente una cooperazione sempre più continua con l'estero e una didattica rivolta agli specializzandi con focus sulla chirurgia robotica. «Abbiamo un grosso progetto che riguarda la didattica agli studenti e alla specializzazione, in particolare la creazione di una scuola di chirurgia robotica che preveda la multidisciplinarietà con tutte le altre specialità che ne fanno uso» conclude il professor Dal Moro.