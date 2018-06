Meriem pentita: «Ho fatto l'hacker per l'Isis ma vorrei tornare a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZERGRANDE - Dopo la jihadista trevigiana Sonia Khediri , anche la padovanaè stata rintracciata e anche lei si dice «». L'inviato del Giornale, Fausto Biloslavo, le ha parlato in Siria dove da sei mesi èdei curdi. La ragazza è ricercata internazionale. «Vorrei tornare in Italia, anche se dovrò andare in carcere - dice -. Almeno riabbraccio la mamma che mi manca tanto». È stata condannata a 4 anni per aver aderito all'Isis. «- dice al giornalista -. Prima vivevo come una normale adolescente, poi ho chiuso gli occhi e mi sono ritrovata in Siria. Quando li ho riaperti, era troppo tardi.».