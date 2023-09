PADOVA - Da domenica 24 settembre sarà possibile raggiungere con il trasporto pubblico locale il mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. La soluzione è la creazione di due corse di andata e due di ritorno lungo la direttrice Padova-Bassano tramite delle deviazioni: questo risultato è frutto della collaborazione tra la provincia di Padova e Busitalia Veneto. Le corse saranno disponibili ogni ultima domenica del mese fino al 31 dicembre. Inoltre, esibendo il biglietto del bus, si otterrà uno sconto di tre euro per l'ingresso a Villa Contarini (che passerà da dieci a sette euro). «A seguito di un'attenta analisi abbiamo elaborato un piano per mettere a disposizione dei cittadini, ma anche dei turisti, le bellezze del nostro territorio - spiega Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia -. Nel caso di Piazzola, non posso non citare Villa Contarini e lo storico mercato dell'antiquariato. Tutto questo finalmente verrà messo a disposizione anche con un servizio di trasporto pubblico locale più facile e comodo. I cittadini potranno raggiungere Piazzola dalla stazione di Padova, e anche coloro che abitano nel tragitto di questo servizio. Penso sia fondamentale vedere replicate nel nostro territorio situazioni analoghe a quelle della città di Piazzola, che è un po' la precorritrice di questa riprogrammazione: per dare alla popolazione maggiori opportunità e soprattutto incentivare il trasporto pubblico locale nell'area padovana».

Le corse partiranno da Padova alle 10:55 e alle 13:55 e impiegheranno circa 30 minuti. Partendo da Bassano invece sarà possibile usufruire delle corse delle 15:30 e alle 17:30 che impiegheranno circa cinquanta minuti, più il tempo aggiuntivo per raggiungere Padova. La tariffa è di viaggio in terza classe sarà di 3,40 euro. Questa iniziativa non solo servirà Padova, ma garantirà anche un servizio di collegamento per le comunità lungo la tratta, inclusi Limena e le due frazioni di Piazzola, Vaccarino e Tremignon. «Il mercatino dell'antiquariato ospita mille espositori e porta con sé un afflusso di 20mila visitatori che provengono da tutta Italia - spiega Valter Milani, sindaco di Piazzola -. Ha una storia di 40 anni ed è in crescita costante, la necessità del trasporto pubblico è fondamentale. D'ora in avanti queste corse, inserite nelle tratte provinciali di Busitalia, permetteranno di visitare il mercatino al mattino e di rientrare nel pomeriggio, garantendo così un flusso sicuro anche per chi non sempre ha la possibilità di utilizzare un mezzo privato. Si tratta di un'iniziativa realizzata con il grande supporto e il sostegno della provincia, che sicuramente gioverà alla città». Tante le difficoltà che il primo cittadino ha sentito durante il suo mandato. «Durante uno degli ultimi mercatini una signora si è fatta accompagnare alla fermata dell'autobus - continua il sindaco - attirando la mia attenzione mi sono avvicinato e le ho fatto notare che il primo autobus sarebbe passato l'indomani mattina alle 6:30, a questa notizia lei mi ha dimostrato difficoltà nel rientrare nella sua abitazione. Questo capita più spesso di quanto si pensi, molti non si informano prima. Fortunatamente questo problema non ci sarà più».