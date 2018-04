di Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABANO TERME - Un caso diin un hotel di Abano Terme. Ad essere stata contagiataanni, residente a Mel, nel Bellunese, che da qualche giorno era ospite, assieme a un'amica, di uno stabilimento alberghiero della città termale dove ha usufruito di alcuniDa mercoledì mattina l'anziana si trova ricoverataall'ospedale di Padova.. Le sue condizioni risultano critiche per l'aggravarsi dei sintomi, fra i quali ipotensione e obnubilamento mentale. I medici si sono riservati la prognosi. Non è ancora stato determinato il tipo di meningococco. A poche ore dal ricovero, il personale del servizio disi è recato nell'albergo per avviaree approntare le opportune misure di profilassi a base di antibiotici per ora limitate all'addetto al massaggio e al personale del servizio inalazioni.