Consigliere rientra dalle ferie per salvare il numero legale, battaglia sulla foto social

di Alberto Rodeghiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per non correre rischi di far saltare un'altra seduta del Consiglio, ieri il consigliere di Coalizione civica Roberto Marinello, assente venerdì, è rientrato in tutta fretta dalle ferie. Alla fine, così, l'unica assente della maggioranza è stata la consigliera arancione Daniela Ruffini: in questo caso l'assenza era stata comunicata in anticipo. Dopo le accese polemiche di venerdì sera, con le minoranze pronte a contestare le assenze della maggioranza, ieri tutto è filato liscio. Tra...