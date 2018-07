Alberi e pali abbattuti dal vento, grandine e strade allagate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Alberi e pali della luce abbattuti, ma anche strade e garage allagati a Padova e nell'Alta Padovana. L'ondata di fortedi questo pomeriggio ha messo in crisi la città del Santo e le zone di. Tutte le squadre dei vigili del fuoco della provincia sono uscite per mettere in sicurezza strade e abitazioni: il forte vento ha spezzato alberi e pali della luce e la pioggia, caduta violentemente in pochi minuti, ha allagato varie strade della provincia. Il capoluogo è stato colpito anche dalla grandine.