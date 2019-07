​Maltempo, un albero cade sui cavi: il paese senza corrente per 16 ore

di Maria Elena Pattaro

OSPEDALETTO EUGANEO - Senza corrente per 16 ore: è la disavventura successa tra sabato sera e ieri mattina ai residenti di via Vallancon, a Ospedaletto Euganeo. Tutta colpa di un pino caduto sui cavi della linea elettrica, quasi al confine con Borgo Veneto. L'albero non ha retto le forti raffiche di vento che sabato pomeriggio hanno sferzato il paese, così come molte altre località della Bassa padovana e dell'intera provincia. Il tronco si è spezzato finendo lungo disteso sulla strada. Nella caduta ha trascinato con sé i cavi della linea elettrica provocando danni notevoli.