Malore nel sonno, muore all'improvviso Luca, 56 anni, allenatore di calcio pilastro del volontariato

BOARA PISANI - È morto improvvisamente stanotte Luca Borella, 56enne pilastro del volontariato e dell’impegno civico a Boara Pisani. Lavorava come bidello alla scuola di paese e tutti lo apprezzavano per le doti umane e il suo spiccato altruismo. Per 15 anni consigliere comunale, si dava da fare nella Protezione civile e come allenatore di calcio. Borella non aveva particolari problemi di salute e la sua morte ha lasciato sgomenti la compagna e i due figli.