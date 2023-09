Vede fumo uscire dal motore, fa in tempo a scendere dall'auto che divampa l'incendio

PIOVENE ROCCHETTE - Alle 12:40 di oggi, sabato 23 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Santa Eurosia a Piovene Rocchette (VI) per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente mentre era in manovra nei pressi dell’ingresso condominiale, si è accorto del fumo provenire dal motore, è subito sceso dall’auto, mentre divampavano le fiamme. I vigili del fuoco accorsi da Schio hanno spento le fiamme dell’auto andata irrimediabilmente danneggiata. Le fiamme hanno anche danneggiato le sbarre e le fotocellule dell’impianto condominiale. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.