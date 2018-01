Marco e Gloria morti nel grattacielo, gli investigatori seguono quattro piste

di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Proseguono le indagini sull’incendio del grattacieloscoppiato il 14 giugno dell’anno scorso, dove hanno perso la vita i fidanzati architetti di 26 anniin provincia di Venezia. Gli inquirenti stanno lavorando su quattro piste investigative, per capire cosa non ha funzionato quella terribile sera dove sono morte ottanta persone. Verrà passato al setaccio il progetto dello stabile, per appurare se i costruttori hanno rispettato tutte le norme di sicurezza. Come saranno esaminati gli interventi di ristrutturazione effettuati sull’edificio negli ultimi dieci anni, anche qui con l’obiettivo di capire se tutte le regole sulla sicurezza sono state applicate. E poi se all’interno del grattacielo tutte le vie di fuga e le porte anti incendio erano in regola. Infine gli inquirenti stanno anche valutando il lavoro dei vigili del fuoco, per appurare se hanno agito senza commettere errori. Ma per gli inquirenti londinesi è stato di fondamentale importanza per le indagini anche il materiale in possesso dai genitori di Gloria:. Direttamente dalla voce di Gloria, i genitori hanno ascoltato gli ultimi istanti di vita della loro figlia.