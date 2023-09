CITTADELLA - Un polo scolastico dinamico e sempre attrattivo, con cinque istituti superiori pronti a cominciare il nuovo anno scolastico, forti di un numero di studenti in crescita, 4.163, e della quasi totale copertura delle cattedre con proposte didattiche innovative. All’Istituto di istruzione superiore liceo Tito Lucrezio Caro gli iscritti sono 1208, ci sono 51 classi, due in meno dell’anno scorso essendo uscite 12 quinte a fronte di 10 classi prime entranti con 249 iscritti. Nel dettaglio dei corsi di diploma: liceo scientifico 338 iscritti, scienze applicate 350, liceo delle scienze umane 270, liceo linguistico 142 e liceo classico 108. «La situazione per le cattedre è migliore dello scorso anno - spiega la dirigente Antonella Bianchini - sono quasi tutte coperte». All’Istituto di istruzione superiore Antonio Meucci e liceo artistico Michele Fanoli diretti dall’ingegnere Roberto Turetta, gli iscritti sono passati da 1430 a 1470 con 32 classi al tecnico, 7 al professionale, 3 al serale perito meccanico e meccatronico per lavoratori e 22 al liceo artistico, una in più rispetto all’anno precedente.

PROPOSTA FORMATIVA

«Sono 16 gli iscritti al corso serale per lavoratori, numero importante che va a concretizzare questa proposta formativa dedicata a chi lavora e a chi vuole approfondire la propria formazione», spiega Turetta. I docenti sono 165. «L’ufficio provinciale ha svolto un ottimo lavoro. Il nostro orario di 6 ore quotidiane di lezione ci vede iniziare subito con 5 ore». In totale mancano le nomine di 24 cattedre: 15 al tecnico, 5 al liceo, 3 al professionale ed 1 al serale. «C’è sempre più carenza di docenti di elettronica e meccanica». I corsi di diploma al liceo artistico sono: grafica e web, arti figurative, architettura ambiente e design e audiovisivo e multimediale. Al tecnico elettronica automazione e robotica, informatica e telecomunicazioni, meccanica e meccatronica (anche serale) e al professionale: biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie.



Francesco Merici, dirigente dell’Istituto tecnico economico tecnologico Giacinto Girardi: «Contiamo 944 studenti, sostanzialmente come lo scorso anno. In prima sono una quarantina in più, abbiamo una classe in meno rispetto allo scorso anno. Dopo la chiusura delle iscrizioni abbiamo ricevuto più di 50 richieste, ma abbiamo potuto accoglierne solo 17. Qualcuno si è trasferito. I non ammessi alla classe successiva sono esattamente uguali allo scorso anno: 37». Nessun problema d’organico con 90 docenti, 7 dei quali di sostegno, e 8 con contratto part-time. Tutte le cattedre sono complete, mancano solo 80 ore di spezzone orario. I corsi di diploma sono amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing, turismo e costruzioni ambiente e territorio (gli ex geometri il cui diploma si è rinnovato enormemente soprattutto nell’abito ambientale).

Nella sede Enaip Veneto dalla quale dipende anche quella di Piazzola sul Brenta, gli iscritti sono 541: 443 a Cittadella e 98 nella sede distaccata. «Il trend delle iscrizioni, nonostante il calo demografico, resta costante. Abbiamo un quarto anno in più pensato nel percorso Tecnico manutentore impianti di produzione - evidenzia il dirigente Stefano Migotto - a questi corsi si sommano quelli di Tecnico web developer full stack a Piazzola e Its Cross media communication specialist a Cittadella». Il primo è un percorso di specializzazione tecnica superiore rivolto a 15 ragazzi in possesso di diploma di maturità o professionale quadriennale, articolato in 400 ore di formazione ed altrettante di stage. Il secondo, in partenariato con Fondazione Its Digital Academy Mario Volpato, è biennale, si rivolge a 25 persone diplomate che vogliono specializzarsi acquisendo un titolo di studio e facendo esperienza nell’ambito del marketing digitale. Le ore di formazione sono 1100, quelle di stage in aziende o agenzie 700. Prossima selezione il 22 settembre, iscrizioni aperte fino al 18 nel sito www.itsdigitalacademy.it. «A Cittadella il primo anno del percorso vendite partirà come Apple distinguished school - evidenzia il dirigente - ogni allievo avrà un iPad, non ci saranno libri. Il prossimo anno formativo tutte le prime entreranno in un percorso Apple distinguished school. Cittadella sarà anche centro Apple per le certificazioni digitali». I corsi attivati sono: meccanici auto, meccanici industriali, meccanici industriali elettrici, elettrici e vendite. A Piazzola: ristorazione, sala bar vendite e cucina sala bar.