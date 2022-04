PADOVA - Cercano 4 persone da assumere in un hotel di lusso e arrivano 1.800 richieste di informazioni un po’ da tutta Italia. Il giorno di Pasqua, attorno alle 13, l’amministratore del gruppo Facebook Federico Corte ha pubblicato sul profilo di “Sei dell’Arcella se…” un annuncio che in molti hanno accolto come la sorpresa più bella da trovare dentro l’uovo pasquale. «Offriamo 4 posti di lavoro presso una struttura ricettiva di alto livello – si legge nell’annuncio - per alcune di queste posizioni non è richiesta esperienza, basta la buona volontà, che sarà l’elemento fondamentale per cogliere questa occasione. I contratti possono essere di diverso livello e potrete concordarli in base alle vostre esigenze (stagionale, part-time, assunzione)». Le richieste di informazione e le eventuali candidature potevano essere inviate entro e non oltre le 12 di ieri.



IL PASSAPAROLA

Solo nella prima ora, quindi proprio durante il pranzo pasquale, sono arrivati 18 messaggi. Poi, anche complice la pubblicazione della notizia sul sito del Il Gazzettino, i contatti si sono moltiplicati. «Alla fine, tra richieste di informazioni e candidature, abbiamo ricevuto 1.800 messaggi – ha commentato soddisfatto Corti – anche se il nostro gruppo si occupa soprattutto dell’Arcella, eravamo consapevoli che un annuncio di questo tipo avrebbe suscitato interesse su scala più vasta. Siamo andati, però, ben oltre ogni più rosea aspettativa». «Ci hanno contattato dalla città, dalla provincia e un po’ da tutto il Veneto – ha aggiunto l’admin di “Sei dell’Arcella se…” – Non solo. Una candidatura è arrivata dall’Abruzzo e un’altra ancora da Bari». «Chiaramente ora queste richieste dovranno essere vagliate - ha continuato - alla struttura ricettiva in questione saranno inviate solamente le candidature che hanno i requisiti che corrispondono alle indicazioni che ci sono state date». Ma di che struttura stiamo parlando e dove si trova? «Su questo ci è stato chiesto il massimo riserbo – ha messo le mani avanti Corti – quello che posso dire è che si tratta in un imprenditore veneto che opera nella nostra regione».

«Il grande riscontro che ha ottenuto il nostro annuncio - ha concluso – è la dimostrazione che anche un gruppo circoscritto come il nostro è in grado di dare una mano a chi ne ha bisogno. Tutte queste richieste testimoniano anche un’altra circostanza: non è vero che più nessuno vuole lavorare nella ristorazione e negli alberghi. Nel nostro caso il riscontro è stato eccezionale e, in tempo difficili come questi, è la conferma che la gente ha ancora tanta voglia di lavorare e di mettersi in gioco».

Il gruppo Facebook “Sei dell’Arcella se …” è nato qualche anno fa per sfatare il lungo comune secondo cui il quartiere è solamente degrado, illegalità e spaccio. E nei giorni scorsi ha voluto sfatare anche un altro luogo comune, quello secondo cui nessuno vuole più fare il cameriere, il cuoco o il facchino. Un fenomeno che non più tardi di una settimana fa è stato denunciato anche dalla star del fornelli Alessandro Borghese che ha lamentato la difficoltà nel trovare giovani cuochi per la sua cucina.