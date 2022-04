Sorpresa nell'uovo di Pasqua: 4 posti di lavoro in un resort di lusso, ma si hanno solo 48 ore di tempo

PADOVA - Nell’uovo di Pasqua i residenti dell’Arcella trovano 4 posti di lavoro in un albergo di lusso. L’annuncio è stato pubblicato sul profilo Facebook del gruppo “Sei dell’Arcella se…” ieri, domenica 17 aprile, proprio all’ora di pranzo. Un annuncio in cui si offrono 4 posti di lavoro in una struttura ricettiva stellata. Di fatto, una super sorpresa pasquale per chi, in questo periodo, è disoccupato. «Rompiamo l’uovo di Pasqua. Ecco il regalo di Sei dell’Arcella se, per voi e solo per voi, in quanto l’annuncio viene pubblicato in esclusiva su questo gruppo – si legge nell’annuncio - Offriamo 4 posti di lavoro presso una struttura ricettiva di alto livello. Per alcune di queste posizioni non è richiesta esperienza, basta la buona volontà, che sarà l’elemento fondamentale per cogliere questa occasione. I contratti possono essere di diverso livello e potrete concordarli in base alle vostre esigenze (stagionale, part-time, assunzione)».

APPROFONDIMENTI UDINE Offerte di lavoro. Insiel pronta a 70 assunzioni: si cercano... L'ALLARME Offerte di lavoro. Manca personale nei ristoranti e negli hotel....

«È preferibile parlare l’italiano in modo fluente e corretto, una seconda lingua è valore aggiunto. È disponibile l’alloggio a carico della struttura, in quanto si rende necessario il trasferimento fuori dai “confini arcellani” ma nel particolare periodo storico che stiamo vivendo, siamo certi che l’importante sia avere l’opportunità di lavorare – si spiega ancora - Come già anticipato, si offre serietà, ma si chiede serietà. Le candidature si accettano fino alle ore 12 di martedì 19, quindi avete solo 48 ore di tempo per candidarvi con titolo preferenziale. Per esprimere il vostro interesse potete lasciare un commento qui sotto. Gireremo il contatto al titolare della struttura, il quale vi chiamerà per il colloquio. Buona Pasqua e felice primavera». Chiaramente nel giro di qualche minuto sotto l’annuncio si sono moltiplicate le richieste di informazioni. A scrivere sono stati soprattutto genitori con figli disoccupati. Genitori che, dentro l’uovo pasquale, potrebbero aver trovato la sorpresa più gradita.