UDINE - Saranno 70 profili molto tecnici, preferibilmente con almeno due anni di lavoro alle spalle. Di questi, circa i due terzi dovranno essere in possesso della laurea, l'altro terzo in possesso di diplomi specifici. Sono le caratteristiche delle nuove assunzioni che farà Insiel, la società informatica partecipata dalla Regione, tra il 2022 e il 2023. Compenseranno l'uscita per raggiunti limiti d'età di 86 dipendenti, con una diminuzione d'organico di 16 unità.



CONTRO GLI HACKER



Il via libera al ricambio è stato dato ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai Servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari. «Molte di queste nuove figure saranno destinate ai sistemi informatici del sistema sanitario regionale ha specificato l'assessore un'altra quota significativa si concentrerà sulla sicurezza informatica, sempre più importante non solo per la sicurezza di aziende e istituzioni, ma della stessa democrazia».



I PROFILI PROFESSIONALI



Ingegneri informatici, informatici puri, designer informatici, data analist, sviluppatori di sistemi e di software sono i profili per i quali, con autonoma programmazione temporale di Insiel, saranno pubblicati i bandi per le procedure di selezione. «Siamo di fronte all'assunzione di personale necessario in numerosi settori di competenza regionale ha proseguito Callari - La novità è data dal fatto che queste figure, dotate di specifiche competenze tecniche, sono state richieste espressamente dalle direzioni della Regione coinvolte. Direzioni che hanno già espresso parere favorevole al documento proposto da Insiel».



LIBERTÀ DI MANOVRA



La delibera approvata ieri autorizza la società informatica anche derogare ai profili professionali indicati nel Piano del fabbisogno di risorse umane, qualora nel 2022 e a seguito di procedure di rotazione interna si individuino nuove professionalità necessarie, nel rispetto del tetto massimo di assunzioni e della spesa complessiva fissati. «Stiamo concretizzando un piano di ristrutturazione della società attraverso assunzioni mirate alle necessità, in un percorso di efficientamento e sostenibilità», ha proseguito Callari, evidenziando che nell'attuale legislatura c'è stata una progressiva riduzione dei dipendenti. «Si assume se c'è la necessità ha precisato e soprattutto si acquisiscono le figure necessarie in una società come questa. Vi sono state stagioni in cui due dipendenti su tre avevano poco a che fare con l'attività specifica di Insiel». Il turnover «consentirà anche un risparmio ha concluso Callari - escono persone con un'importante anzianità ed entrano giovani dipendenti».