Lavoratori in nero e mancata sicurezza, sanzionati 8 ambulanti di Piazza delle Erbe di Padova: sospesa la licenza a 4 attività

PADOVA - Lavoratori in nero e mancata sicurezza, sanzionati gli ambulanti di Piazza delle Erbe di Padova. Questa mattina, 5 luglio, la Guardia di Finanza e il Comando provinciale dei Carabinieri di Padova hanno proceduto a controlli congiunti sugli ambulanti della centralissima piazza elevando in tutto 8 multe.

Le violazioni, 8 multe agli ambulanti di Piazza delle Erbe

Le violazioni accertate sono legate alla mancata sicurezza dei luoghi di lavoro, all'impiego di cinque lavoratori in nero, tre sanzioni per omessa verifica periodica dei registratori di cassa, due mancate trasmissioni dei corrispettivi e due memorizzazioni di dati incompleti e relativi agli scontrini emessi elevando sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 21.600 euro ad un massimo di oltre 70mila euro.

Multa e sospensione della licenza per quattro attività commerciali

Nei confronti di 4 delle attività commerciali sanzionate sarà inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza.