PADOVA - Dopo 250 giorni di lavoro è stata riconsegnata ieri agli universitari l’aula R di Ingegneria, nello storico complesso progettato da Daniele Donghi in via Marzolo. La ristrutturazione dell’aula ha coniugato il rispetto storico dell’edificio ( tra il 1915 e il 1920 sede della Scuola di ingegneria e architettura ) e al contempo restituito le più moderne funzionalità didattiche. Oggi l’aula offre 105 posti a sedere, tutti con la presa elettrica per il computer, ed è dotata di una perfetta acustica e visibilità, nonché di un impianto di ricambio dell’aria con impiego di recuperatori di calore per minimizzare le dispersioni e ridurre i consumi energetici.

L’aula era stata chiusa dopo il sisma in Emilia Romagna del 2012 per danneggiamenti ai controsoffitti, che hanno richiesto la demolizione e il successivo rifacimento. La soluzione per il nuovo controsoffitto è stata il metodo a capriate lignee lasciate a vista. Particolare impegno ha richiesto la gestione logistica del cantiere, che ha visto la movimentazione di capriate della lunghezza di oltre 12 metri tramite gru da via Marzolo. A inaugurare la sala sono stati ieri Andrea Giordano, direttore del Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale ; Carlo Pellegrino, prorettore all’Edilizia, e Andrea Vinelli, delegato alla Logistica, utilizzo e informatizzazione delle aule. «La ristrutturazione dell’aula R del Complesso Donghi – afferma Pellegrino – rientra nella politica di intervento diffuso sugli spazi esistenti che l’ateneo sta portando avanti al fine di utilizzare al meglio i locali rendendoli più moderni, funzionali e sicuri. In questo contesto, stiamo dedicando particolare attenzione alle aule didattiche e alle aule studio».