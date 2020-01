Ladri nel giardino di casa durante la cena: il bambino se ne accorge e dà l'allarme

VO’ (PADOVA) - Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti da una famiglia di Zovon di Vo’, accortasi dell’ingresso dei ladri nel giardino di casa, all’ora di cena. Tutto è avvenuto lo scorso mercoledì sera, intorno alle 20. Mamma, nonna e nipotino avevano appena cominciato a cenare in taverna, quando il piccolo ha alzato gli occhi in direzione dei monitor del sistema di videosorveglianza. Le immagini catturate dalle telecamere mostravano distintamente due uomini all’interno del giardino della villetta, situata in via 4 Novembre.



Il bambino si è affrettato ad avvisare la mamma e la nonna, che sgomente hanno a loro volta constato dagli schermi la presenza dei due malviventi nel loro giardino, con i volti coperti dai passamontagna, muniti di pila e armati con una mazza. Mentre chiamavano i carabinieri, comprensibilmente scioccate, le due donne hanno continuato a seguire i movimenti dei ladri sui monitor.



Prima i malviventi hanno tentato, inutilmente, di rompere la vetrata che si affaccia al giardino posteriore della casa. Poi hanno raggiunto la scalinata sul retro e da lì sono scesi cercando di forzare la maniglia del basculante. È stata la stessa mamma del piccolo a raccontare quei drammatici momenti sulla pagina Facebook “Quelli che…a Vo’”. «Non vi dico gli attimi, - ha scritto – ci si sente impotente e terrorizzati. La preoccupazione e il pensiero erano solo per il mio bambino e per il male che ci potevano fare, perché nessuno ha niente da dare dopo una lunga giornata di lavoro, se non un po’ di stanchezza».



Le due donne sono riuscite a tenere i nervi saldi avendo la prontezza di chiamare il 112 e di far scattare il sistema di allarme. I ladri, che molto probabilmente pensavano che in casa non ci fosse nessuno dato che la famiglia stava mangiando in taverna e che le luci erano spente, sono stati colti di sorpresa dall’allarme: quando ha cominciato a suonare sono scappati velocemente, dopo aver scavalcato la ringhiera. Alla famiglia non è rimasto che tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato e aspettare la pattuglia dei carabinieri, intervenuta dopo pochi minuti.



I militari hanno ascoltato la testimonianza delle due signore e hanno consigliato loro di sporgere denuncia. Hanno anche accuratamente ispezionato l’esterno della casa, dove tuttavia non hanno rilevato segni di effrazione. Fortunatamente, infatti, i ladri sono stati disturbati prima di poter entrare in azione. Grandissima, comunque, la solidarietà alla famiglia espressa dalla comunità locale sui social, dove ieri è stato raccontato un altro episodio: due ladri sarebbero entrati in un’altra proprietà privata della zona, rubando un portafoglio da un’automobile parcheggiata in giardino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA