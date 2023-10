Istat, le province venete al vertice della classifica sul benessere. Al top Padova, Vicenza e Verona

VENEZIA - Le province venete hanno livelli di benessere relativo tra i più elevati in Italia, specie a Padova, Vicenza e Verona. Rispetto all'Europa il Veneto si colloca ai livelli più alti per speranza di vita e minore mortalità infantile, per la partecipazione elettorale e l'innovazione. Si colloca invece a metà graduatoria per la percentuale di giovani che non lavorano e non studiano, e per la partecipazione alla formazione continua. I dati emergono dal nuovo report sul benessere equo e sostenibile dei territori («BesT») elaborato dall'Istat, che offre un'analisi integrata degli indicatori a livello territoriale.

Classificando le province italiane in cinque classi di «benessere relativo» per l'ultimo anno di riferimento (2020-2022), il 31,4% colloca quelle venete nella classe di benessere più elevata; nel complesso il 52,9% le assegna alle classi medio-alta e alta.

I risultati migliori si registrano nel Lavoro e conciliazione dei tempi di vita (64,3% alta, il 28,6% medio-alta). La provincia più svantaggiata è Rovigo, che nell'ultimo anno si trova nelle due classi di coda della distribuzione nazionale per il 39,3% degli indicatori. Riguardo all'Ambiente il 34,6% degli indicatori è nelle due classi di coda, per la qualità dell'aria e la disponibilità di verde urbano nei capoluoghi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in rapporto ai consumi a livello provinciale. I maggiori squilibri si osservano nel profilo della provincia di Treviso, con un'alta percentuale di indicatori nelle due classi estreme. Per Salute e Sicurezza, oltre la metà degli indicatori evidenzia ampi divari tra la provincia con i risultati migliori e quella con i risultati peggiori. Invece, la distanza tra le province venete è minima per Lavoro e conciliazione dei tempi di vita e Benessere economico.