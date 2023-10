Concorso Istat per diplomati e laureati: requisiti, bando, selezioni e come fare domanda

Sono stati indetti due nuovi concorsi ISTAT 2023, finalizzati all'assunzione di 14 lavoratori. Mediante contratto a tempo determinato, si prevede il reclutamento di diplomati e laureati per i profili di collaboratori tecnici enti di ricerca e tecnologi all’interno del progetto Catalogo Nazionale Dati. Vediamo ora come presentare la domanda, i requisiti, le selezioni e i bandi da scaricare.

I posti disponibili

Con contratto a tempo determinato e pieno, in prova, della durata di 29 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2026, verranno selezionate:

8 risorse per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale;

6 risorse per il profilo di tecnologo di III livello professionale.

I requisiti

Possono fare domanda coloro che hanno i requisiti qui indicati:

specifica esperienza professionale nell’ambito dell’area di attività prescelta (per la legenda dei codici delle competenze si veda l’Allegato 1 ai bandi);

titolo di studio: per i collaboratori tecnici è necessario il diploma di scuola secondaria di II grado, mentre per i tecnologi è necessaria la laurea secondo gli ordinamenti e le classi riportate nel bando;

competenze necessarie indicate nei singoli bandi;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione permanente;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo da ricoprire;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e avere pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza.

Le selezioni

Le selezioni avverranno attraverso la valutazione dei titoli e una prova scritta, per accertare il possesso delle conoscenze e competenze da applicare nelle attività da svolgere nell’ambito del progetto Catalogo Nazionale Dati (CND), indicate all’articolo 2 dei bandi. Nel corso della prova verranno verificate anche la conoscenza base della lingua inglese e dell’informatica.

La prova scritta durerà 60 minuti, sarà composta da 48 domande a risposta multipla e verrà superata con un punteggio minimo di 42.

La domanda di ammissione

I candidati dovranno mandare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica, attraverso il portale inPA, cliccando sull'apposito link per il concorso collaboratori tecnici e per il concorso tecnologi. Dopo essersi autenticati con SPID/CIE/CNS/eIDAS, i concorrenti dovranno compilare il format di candidatura. Per l'invio delle candidature c'è tempo fino al 31 ottobre 2023.

I bandi

Qui invece i bandi per i due concorsi: quello per i collaboratori tecnici enti di ricerca e quello per i tecnologi.

Il calendario e le graduatorie

15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta, sul sito internet dell’Istituto e sul portale InPA sarà pubblicato il diario con il calendario e le modalità di svolgimento della prova.

Le graduatorie finali saranno invece pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Tempo determinato”, nella pagina dedicata al concorso specifico, nonché sul Portale InPA.