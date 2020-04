Oncologia, la ricerca scientifica si allarga: gli ospedali di Schiavonia e Castelfranco diventano Irccs

PADOVA /TREVISO - Le sedi destinate alle cure oncologiche negli ospedali di Schiavonia (Padova) e Castelfranco Veneto (Treviso) hanno ufficialmente la qualifica di Irccs (Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico). Il riconoscimento è contenuto nella Gazzetta Ufficiale datata 24 aprile, che pubblica un decreto del Ministro della Salute dal titolo «Conferma ed estensione del carattere scientifico nella disciplina di oncologia dell'Irccs Istituto Oncologico Veneto di Padova».

«Una bella notizia e un riconoscimento meritato - commenta l'assessore alla Sanità della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin - sia per la storica eccellenza dello Iov, sia per l'ingresso di due realtà significative della sanità veneta come gli ospedali di Castelfranco e Schiavonia, dove le attività legate allo Iov stanno portando nuova linfa scientifica e una indiscutibile crescita di caratura nel sistema oncologico nazionale e nella Rete Oncologica Regionale».

«In questo campo – aggiungeLanzarin - sia a Castelfranco che a Schiavonia sono stati fatti significativi progressi in termini di servizi e cure, e altri ne verranno con il lavoro nel tempo. Questa scelta del Ministero - conclude l'assessore - è anche il riconoscimento della validità della programmazione scelta dalla Regione sul piano dell'organizzazione della lotta al tumore: cioè diffondere le eccellenze su tutto il territorio, costruendo una rete sempre più capillare e diffusa sul territorio. La miglior risposta anche a chi, e non furono pochi, pur di polemizzare, arrivò a sostenere che l'arrivo di una sede distaccata dello IOV avrebbe impoverito i servizi».

