di Lino Lava

ABANO (PADOVA) - «Sono sei giorni che non dormo, in tasca non ho un euro». Il, per molti anni, residente ad Abano, vaga per i bancomat con la carta prepagata vuota. Il medico ha sempre amato il golf e le auto storiche, ma adesso deve vivere con una parte della sua pensione che l'gli mette nella carta all'inizio del mese. Baratto ha ottantasei anni, ma è giovanile. Da giovane ha lavorato all'ospedale di Montagnana, poi ha vinto il concorso e ha fatto il medico condotto e l'ufficiale sanitario. Ha tre specializzazioni e, terminato l'ambulatorio, faceva l'odontoiatra. «- afferma - Sono ricorsi in Tribunale per bloccarmi tutto, il conto in banca e per sezionarmi la pensione. Io ho fatto tutto per loro, uno è primario all'ospedale di Schiavonia e l'altro fa l'agente di commercio. Gli ho comperato anche le case».