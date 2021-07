PADOVA - Una trentina di insegnanti precari sono stati licenziati. Il motivo? Erano iscritti da anni nelle graduatorie, ma mancavano loro alcuni titoli necessari. «Non è stata data nemmeno la possibilità di recuperare, sono stati lasciati a casa in tronco, come se fossero usa e getta spiega indignato Maurizio Peggion di Cobas Scuola. E l'esperienza? Quella non conta?».

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati