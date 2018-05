Cade dall'impalcatura in cantiere: ferito un operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ariosto a Padova per unin un cantiere edile: ferito un operaio. I pompieri intervenuti con due automezzi tra cui l’autoscala hanno collaborato al soccorso dell’operaio, rimasto ferito per una caduta da un'impalcatura al primo piano del cantiere.Il personale del suem ha stabilizzato l’uomo, che è stato caricato su una barella a toboga che i vigili del fuoco hanno poi trasportato al piano terra per caricare il ferito sull’ambulanza