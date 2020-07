Scontro fra due auto e un camion, 60enne è gravissimo

GRANTORTO – Grave incidente stradale oggi, venerdì 10 luglio, intorno alle 13.30 a Grantorto lungo la provinciale 94 Contarina all'incrocio tra via Muttirona e via Mazzini. Coinvolte due automobili, una Renalut Scenic e una Renault Kangoo ed un camion per il trasporto di inerti. Il conducente della Scenic, un 62enne, è stato trasportato in elicottero a Padova in terapia intensiva. Lievemente ferito anche l'uomo alla guida dell'altra auto, illeso il camionista. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Cittadella.



Sul posto i vigili del fuoco di Cittadella, un'ambulanza dell'ospedale della città murata ed anche una pattuglia dei carabinieri. Viabilità bloccata per due ore.



