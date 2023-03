Padova. Scontro tra due auto, una finisce ribaltata: conducente ferito in ospedale

PADOVA - Due auto si sono scontrate la sera di mercoledì 8 marzo, intorno alle 23, lungo via Digione a Padova. Uno dei veicoli si è ribaltato e il conducente è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e affidato il ferito al personale sanitario del Suem: è stato portato in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi, le operazioni sono terminate nel giro di un'ora.