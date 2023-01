Guida in stato di ebbrezza, due incidenti nel weekend: un uomo e una donna nei guai

PIOVE DI SACCO - Ubriaco al volante si schianta. Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Legnaro, sono intervenuti a Piove di Sacco in via Roma a seguito di un incidente stradale senza feriti. Sul posto, uno dei conducenti sottoposto alla prova alcolimetrica, un 52enne residente a Piove di Sacco, è stato trovato con un un tasso alcolemico pari a 2,20 gr./l. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica con contestuale ritiro immediato della patente di guida

Altro incidente nella notte sempre a causa dell'alcol a Legnaro in via Frassanedo, dove i Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco sono intervenuti per una fuoriuscita autonoma di un’autovettura. La conducente, una 59enne di Polverara, sottoposta alla prova dell’etilometro risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,5 gr./ La donna è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica con contestuale ritiro immediato della patente di guida