Schianto all'incrocio tra auto e moto, diciottenne ricoverato in gravi condizioni

NOVENTA PADOVANA - Incidente stradale oggi 4 agosto 2022 alle 8 del mattino in via Noventana all'altezza dell'incrocio con via Marezzane. Una Chrysler condotta da A.R. di 84 anni di Noventa che procedeva in direzione Venezia, giunta all'incrocio con via Marezzane, per una probabile mancata precedenza si è andata a scontrare con una moto Yamaha con in sella un diciottenne L.M.C. residente a Stra (Venezia). Nell'impatto il ragazzo è volato contro la siepe di un'abitazione rimanendo ferito. E' stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. Non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della Polizia locale consorziate di Noventa e Stra. Rallentamenti alla viabilità per circa un'ora. A tradire l'anziano che stava per svoltare a sinistra verso via Marezzane potrebbe essere stato il sole che l'ha abbagliato.