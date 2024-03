Padova. Motociclista sbalzato nella corsia opposta viene travolto da un'auto: è morto. Traffico in tilt

PADOVA - Incidente mortale in corso Boston a Padova oggi, 19 marzo, poco dopo le 9 del mattino, proprio al confine tra la città del Santo e quello di Abano Terme.

La dinamica dello schianto

Vittima dello schianto un motociclista del quale non si conoscono ancora nome ed età-.

Un motociclista, che dal comune capoluogo si stava dirigendo verso l'area termale, per cause ora al vaglio della polizia locale di Padova, sarebbe venuto a contatto con un'auto. Dopo aver perso il controllo del mezzo è stato catapultato nella corsia opposta di marcia. Sfortuna ha voluto che proprio in quell'istante passasse una seconda auto che l'ha centrato in pieno.

Il punto ancora oscuro

Immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118, ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. L'attività della polizia locale è in pieno svolgimento. Al momento resta da chiarire se il motociclista abbia tamponanto un'auto che lo procedeva oppure sia stato lui stesso toccato da tergo. La viabilità lungo corso Boston è bloccata. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.